Governo de Goiás anuncia entrega de brinquedos do ‘Natal do Bem’, em Goiânia; veja dia e local

O Governo de Goiás segue com a entrega de brinquedos para as famílias em situação de vulnerabilidade no estado. Até agora, já foram repassados 253 mil itens a 86 prefeituras. A ação é feita por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Em Goiânia, a data e local da distribuição já estão definidos. Será no próximo domingo (11), a partir das 8h, no Ginásio Goiânia Arena, localizado na Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás.

Entre os itens estão bonecas, carrinhos e bolas, por exemplo.

Natal do Bem

Ao longo das próximas semanas, a população conta com um espaço festivo montado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, na capital. O local está aberto ao público até dia 1º de janeiro de 2023, das 18h às 23h.

A expectativa é que a marca de 200 mil visitantes alcançada em 2021 seja superada ao longo dos dias de festa.