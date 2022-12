Policial militar que estava de folga age rápido e recupera celular roubado em Anápolis

Após ouvir os gritos desesperados de uma mulher, um policial militar da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) conseguiu recuperar o telefone celular da vítima, poucos instantes depois dela ser roubada, na manhã desta segunda-feira (05), no bairro Jundiaí, em Anápolis.

Ao Portal 6, o sargento Alexander contou que estava de folga no momento do crime quando ouviu o pedido de socorro de uma senhora.

Logo que escutou os gritos, o policial notou um rapaz correndo em uma bicicleta. Quando o militar começou a correr atrás do suspeito, o celular roubado foi atirado no chão.

“Eu estava próximo ao supermercado Rio Vermelho. Ouvi a senhora gritando meio longe de mim e aí ele veio descendo a rua e eu entrei na frente. Ele cortou caminho, eu corri atrás dele, ele viu que eu ia alcançá-lo e jogou o celular no chão. Aí, peguei o celular e devolvi para a senhora. Ela estava muito desesperada, chorando”, contou o policial.

O objeto foi recuperado. No entanto, o suspeito do crime conseguiu fugir. Câmeras de segurança presentes na porta do supermercado Rio Vermelho conseguiram captar o momento exato em que o policial perseguiu o rapaz na bicicleta.