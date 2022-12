Nany People anuncia show em Goiânia com o espetáculo “TsuNany – O Retorno”

A humorista Nany People estará de volta a Goiânia, no dia 11 de dezembro, para apresentar o stand-up solo “TsuNany – O Retorno”.

O evento acontecerá no Teatro Madre Esperança Garrido, no Setor Central. A abertura dos portões será a partir das 19h30, mas o show terá início às 20h30.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos de forma online por meio do site Furando a Fila. Os valores do primeiro lote variam de R$ 45 a R$ 90, dependendo do setor.

O espetáculo também oferece a opção de entrada solidária que garante um preço especial dos bilhetes ,de R$ 50, para quem doar um quilo de alimento não perecível.

A apresentação promete divertir o público por meio de histórias sobre os diversos “hábitos malsucedidos ” da vida moderna, como cirurgias plásticas, academia e relacionamentos instáveis.

Durante o solo, a comediante também traz à tona o comportamento de uma relatora social que discute sobre várias que visam tornar o espectador um observador de si mesmo.