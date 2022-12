Ribeirão Piancó recebe obras para evitar desabastecimento em Anápolis

A região do Ribeirão Piancó está passando por obras de revitalização para aumentar a disponibilidade hídrica e evitar um possível desabastecimento em Anápolis.

No local estão sendo construídos cacimbas, quebra-molas e curvas de nível. Erosões das regiões são fechadas.

A ação faz parte do projeto Pró-Água, criado para reabilitar os serviços ecossistêmicos de forma que a infiltração da água no lençol freático seja fortalecida.

Segundo a Prefeitura Municipal, os processos inclusos no programa vão contribuir no melhor abastecimento dos cursos hídricos, em especial no Ribeirão Piancó.

O objetivo é promover o aumento da disponibilidade de água e acabar com o problema da escassez em Anápolis.

O trabalho é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e a Saneago.