Implantar miniterminais urbanos pode baratear passagem de ônibus em Anápolis, diz estudo

Levantamentos realizados pela Agência Reguladora Municipal (ARM) de Anápolis apontam que a criação de miniterminais urbanos seriam uma forma de trazer mais economia para o transporte coletivo da cidade.

Robson Torres, presidente da ARM, revelou ao Portal 6 que a criação dessas estruturas diminuiria o número de quilômetros rodados diariamente pelos ônibus, aumentando assim o Índice de Passageiro por Km rodado (IPKE) e contribuindo ainda para a redução do preço das passagens.

“É fundamental a criação dos miniterminais pois segundo nossos estudos irá otimizar as linhas com redução do KM rodado diariamente e isso aumenta o IPKE (Índice de Passageiro por Km rodado) e fortalece o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nas linhas diametrais, por exemplo, dá para reduzir em média 15 km em cada linha o que reduzirá o total em um grande valor”, apontou.

Segundo Robson, os mini terminais nada mais seriam do que os já tradicionais terminais, só que em tamanho menor e com atendimento exclusivo via cartões.

“Seriam terminais menores com possibilidade de integração na catraca do ônibus. Só quem tem cartão pode integrar. Quem se vale do pagamento em dinheiro teria que migrar para cartão. No local poderá ser disponibilizado um posto de venda”, explicou.

A expectativa para os espaços é de que possam contar com bicicletário coberto, Wi-Fi e energia fotovoltaica, pensada para reduzir os gastos com energia.

“Os miniterminais devem contar com bicicletário coberto e Wi-Fi. Além disso, nossa ideia é que os telhados ou no local tenhamos energia fotovoltaica, assim, em pouco tempo a Prefeitura não terá gasto algum com energia, podendo até compensar o extra em todos os prédios públicos do município minimizando sobremaneira os gastos municipais nesta despesa”, pontuou.

Novas linhas

Uma outra ideia também voltada para a redução das passagens do transporte coletivo seria a criação de novas linhas.

“A ideia é criarmos novas linhas. Uma delas seria uma que atualmente vem do Recanto do Sol/Vale do Sol/Vila Norte desceria no miniterminal do Bairro Recanto do Sol ou Brasil Norte e embarcaria em um outro ônibus que iria para Jaiara / Progresso / Parque Iracema ou DAIA ou até para outros miniterminais”, argumentou.

Robson Torres esclarece que “teríamos, com a implantação dessas estruturas que reestruturar, a rede de transportes e criar algumas novas linhas que não passariam mais na estação central”.

O presidente da ARM aponta que o espaço no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), por exemplo, poderia ter em média uma redução diária de R$ 236 mil.

“Fizemos um cálculo no caso de um miniterminal no DAIA, e verificamos uma economia em quilometragem de 27.000 km por mês, o que representa um dia de operação, que atualmente está na casa dos R$ 236 mil em média por dia”, exemplificou.

A ARM ainda não divulgou cálculos do custo de implantação de miniterminais. Contudo, a ideia inicial é que as estruturas sejam bancadas com um possível Fundo Municipal, também proposto pela agência e que seria irrigado com o restabelecimento da área azul.

Vale lembrar que o valor da passagem para 2023 está em discussão e pode passar de R$ 6. O prefeito Roberto Naves, contudo, disse que tenta baratear a tarifa.