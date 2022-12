Passagem do transporte coletivo em Anápolis pode ultrapassar R$ 6 em 2023

Sem subsídios, a passagem do transporte coletivo em Anápolis pode subir para R$ 6,71. O reajuste seria de 35% em relação aos atuais R$ 4,95.

Segundo a Agência Reguladora Municipal (ARM), o valor poderia ser ainda mais elevado se não houvesse o auxílio federal que concede gratuidade a idosos, estabelecido pela PEC 123 de 2022. A tarifa, retirando o benefício, alcançaria R$ 7,77.

“Os R$ 6,71 [são] graças a um trabalho da ARM, pois apresentamos um projeto para que pudéssemos ser incluídos no Auxílio Federal relativo a Gratuidade dos Idosos. Pelo trabalho da ARM, Anápolis recebeu R$ 5.886.719,35 que está sendo repassado à Urban na tentativa de buscar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato”, disse o presidente da agência, Robson Torres, ao Portal 6.

Por ora, no entanto, o reajuste da tarifa não está decretado. Para evitá-lo, a ARM diz que ainda há caminhos. “Depende dos subsídios ou da criação do Fundo Municipal do Transporte, caso contrário é inevitável o aumento”, apontou.

Robson também se reunirá com o prefeito Roberto Naves (PP) para apresentar algumas possíveis soluções. “Estamos buscando levar ao prefeito os cálculos relativos ao retorno da Área Azul em Anápolis, como forte pressuposto para evitar qualquer aumento tarifário ou mesmo possível redução tarifária”, afirmou.

Além da implementação da Área Azul como uma das possíveis soluções, o presidente da ARM destaca que é imprescindível um Plano de Mobilidade Urbana que valorize o transporte público.

“Para evitar o aumento tarifário são necessárias ações outras, empenho, planejamento e outros mais subsídios ou do Governo Federal, ou do Governo Estadual ou do Governo Municipal. É imprescindível um Plano de Mobilidade Urbana que efetivamente valorize e defenda o Sistema de Transporte Público Coletivo”, ressaltou.