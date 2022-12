Incêndio em oficina ao lado do Posto Cebolão, em Anápolis: bombeiros tentam controlar as chamas

O Corpo de Bombeiros trabalha na noite desta quarta-feira (07) para controlar as chamas em uma oficina ao lado do Posto Cebolão, na Avenida Brasil Sul, Bairro Calixtolândia, em Anápolis.

Quatro equipes estão mobilizadas para conter o incêndio, que se iniciou em um caminhão e alastrou para outros veículos que estavam no local. As informações são do jornalista Jonathan Cavalcante, da Rádio São Francisco.

Pelo menos oito foram atingidos pelo fogo, mas não há registro de nenhum caminhoneiro ferido. Importante destacar que a oficina anexa está longe das bombas do posto, ou seja, sem risco de explosão de combustíveis.

Parte da oficina, por outro lado, está totalmente destruída e existe o temor do teto cair. Todos os populares foram tirados do local e a expectativa é de que nas próximas horas as chamas sejam controladas.

Veja o vídeo: