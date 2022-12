Justiça condena João de Deus a mais 109 anos de cadeia

A Justiça condenou João de Deus, nesta quarta-feira (07), a mais de 109 anos de prisão. A decisão foi do juiz Marcos Boechat Lopes Filho, titular da comarca de Abadiânia.

Com as novas condenações, as penas dos nove processos somam de de 223 anos e três meses de reclusão. O médium também terá de pagar indenizações por danos morais às vítimas em valores de até R$ 100 mil.

Os processos julgados nesta quarta são referentes a crimes cometidos contra cinco vítimas entre os anos de 2010 e 2015.

João de Deus segue em prisão domiciliar, como definido pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), em substituição à prisão preventiva decretada pelo juiz da comarca de Abadiânia.

Além dos nove processos já julgados, há mais sete ações penais desta natureza em tramitação. Segundo o juiz Marcos Boechat Lopes Filho, todas devem ser julgadas até março do ano que vem.