Existem algumas pessoas que são tão irresistíveis e apaixonantes que podem estar sendo pivô do término de uma relação e nem imaginam. E alguns signos são excepcionais nisso.

Seja pela comunicação, a sedução nata ou a espontaneidade, essas casas astrológicas são mestres em ganhar corações por onde passam, sem ao menos se esforçar.

Desta vez, elas criaram amizades ingênuas com pessoas comprometidas, sem nenhuma pretensão de envolvimento íntimo, mas acabaram balançando o coração de alguém.

Portanto, confira agora as casas do zodíaco que precisam urgentemente se afastar dos ‘casados’ se não tiverem intenção de assumir esse novo e possível relacionamento. Veja!

3 signos podem estar sendo pivô do término de uma relação e não sabem:

1. Touro

O taurino sempre ocupou o pódio dos signos mais sensuais, encantadores e galãs do zodíaco.

O nativo dessa casa, sem esforço algum, consegue conquistar corações por onde passa e ter uma fila de gente o esperando, enquanto ele sequer percebe o estrago que fez.

Por ser muito sincero e leal às relações, ele pode estar mergulhado em uma amizade comprometida e nem perceber que o outro está se apaixonando por ele.

Caso note esse cenário, fuja! Compactuar com traições não é do seu feitio! Isso poderá trazer profundos arrependimentos.

2. Leão

O charme e sedução do leonino também é algo inquestionável. Regido pelo elemento fogo, esta casa sabe queimar mesmo e causar um estrago em relacionamentos frágeis.

Inclusive agora, existe um amigo bem caidinho pelo nativo, colocando em risco a relação de longas datas que mantém.

Isso pode ser perigoso e muita gente pode sair machucada, por ele estar sendo pivô do término.

3. Escorpião

Por fim, essa casa com certeza está no topo do pódio de sedução e encantamento intenso entre os demais signos.

O escorpiano possui uma energia tão atraente que, dificilmente, passará por um local despercebido.

Ele é comunicativo e tem arrancado suspiros de alguém que namora. Isso pode ser um grande perigo, já que traições são abominadas pelo escorpiano. Tenha cautela com as próprias atitudes e perceba melhor suas relações.

