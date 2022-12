Previsão: saiba como fica o tempo em Goiás durante o jogo do Brasil nesta sexta-feira (09)

A seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira (09) pelas quartas de final da Copa do Mundo contra a Croácia e, em solo goiano, a expectativa é que o calor da torcida seja intensificado mesmo com previsão de pancadas de chuvas isoladas.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o estado contará com variação de nebulosidade, com possível formação de áreas de instabilidade no horário da partida – prevista para começar às 12h. Como observados nas semanas anteriores, Goiás segue com risco potencial para formação de tempestades.

Contudo, o calor predomina e a junção destes dois fatores pode fazer com que as chuvas sejam acompanhadas por rajadas de ventos e raios. A umidade relativa do ar no estado irá variar entre 45%, no auge da tarde, a 95%, no início da manhã.

Na capital, a tendência é que um “pequeno chuvisqueiro” durante o jogo entre brasileiros e croatas. A previsão é de 6mm de chuvas, com termômetros que irão de 19ºC a 31ºC.

Em Anápolis, o tempo é levemente mais ameno com máxima de 19ºC e mínima de 28ºC. Para a cidade, são esperados 5mm em precipitações.

As regiões mais propícias a receberem temporais nesta sexta-feira são o Leste e Norte goiano, onde estão cidades como Porangatu, Luziânia e Minaçu. No total, as regiões devem receber 65mm, segundo o Cimehgo.