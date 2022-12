Saiba quem é o gerente ostentação preso em Anápolis por suspeita de desviar mais de R$ 50 milhões da Adubos Araguaia

Dólares, relógios de marcas caríssimas e carros de luxo na garagem. Esse foi o saldo do que os agentes da Polícia Civil (PC) apreenderam em uma mansão localizada no Grand Trianon, um dos condomínios mais luxuosos de Anápolis, ao raiar da manhã desta quinta-feira (08).

O dono da propriedade e de tantos bens não é nenhum empresário nem herdeiro com nome árabe. Trata-se de Eberson Fernandes de Oliveira, de 36 anos, que ostentava um padrão de vida incompatível com a renda que recebia como gerente de logística da Adubos Araguaia.

A descoberta do “tesouro”, no entanto, não chega nem perto dos R$ 53.449.088,40 (cinquenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitenta e oito reais e quarenta centavos) que a juíza Edna Maria Ramos da Hora, da 3ª Vara Criminal de Anápolis, mandou bloquear em bens em nome do funcionário.

Investigações da Operação Carga Cara apontam que Eberson Fernandes de Oliveira, responsável por realizar o levantamento de valores de fretes para a empresa e eleger o mais barato, estabeleceu uma organização criminosa que fazia exatamente o contrário.

A PC descobriu que, em algumas transações, o grupo ficava com nada mais nada menos que com 70% do valor cobrado pelo transporte e que o valor mensal das comissões obtidas por Eberson Fernandes de Oliveira e outros investigados chegavam a até R$ 200 mil.

Esquema, segundo apuração do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic), que envolve a prática de vários crimes de estelionato. O grupo, conforme o Geic, tentava ocultar e fragmentar os valores recebidos, o que pode caracterizar crime de lavagem de dinheiro.

Além dos itens de luxo na mansão de Eberson Fernandes de Oliveira no Grand Trianon, os agentes apreenderam ainda celulares e computadores. A decisão que determinou a prisão preventiva do gerente de logística também autorizou a quebra do sigilo de dados eletrônicos para auxiliar nos desdobramentos da Operação Carga Cara.

Em nota, a Polícia Civil informou que “prosseguirá com as investigações, a fim de aprofundá-las, ao passo que o homem preso hoje está à disposição do Poder Judiciário”. Já a Adubos Araguaia ainda não se pronunciou publicamente.

Eberson Fernandes de Oliveira, até a publicação desta reportagem, ainda não tinha constituído defesa. O espaço no Portal 6 está aberto para manifestações.