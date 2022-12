O aviso dado por uma jovem recém-habilitada que não quer causar acidente de trânsito

Ser um recém-habilitado no trânsito é uma missão e tanto para várias pessoas inexperientes e uma jovem decidiu deixar um bom aviso na traseira do carro para evitar fadiga com os mais impacientes.

O caso aconteceu na região Oeste de Belo Horizonte (MG) e tem dado o que falar no Brasil inteiro. Na plaquinha dizia: “recém-habilitada. Não quero morrer e nem matar ninguém, por favor, me ajude, tenha paciência, se não eu fico nervosa e o carro morre. Gratidão eterna”.

O carro VW Fox, cinza, chamou bastante atenção de todos que passavam por ele, inclusive o jornalista mineiro, André Rocha, que decidiu fotografar a cena.

Ao BHAZ, ele explicou que leu a placa enquanto o carro estava estacionado em uma subida. Logo, ficou curioso para assistir a motorista saindo do local, já que seria preciso fazer o controle de embreagem na rampa.

“Até fiquei esperando para ver se eu adivinhava quem era. Como ele tava em uma subida, a moça teve que usar controle de embreagem. Pensei até em fazer uma caixinha no Instagram para descobrir quem é essa pessoa”, disse em tom de humor.

Confira!