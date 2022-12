Conheça primeiro condomínio de luxo na Grande Goiânia com fazenda e agrofloresta

Uma fazenda no seu quintal. É o que prevê o projeto do Parqville Figueira, um condomínio horizontal que será implantado em Aparecida de Goiânia, que trará, de forma inédita, uma fazenda urbana na área comum.

As 295 famílias que ocuparão o local contarão, ainda, com uma unidade de produção de alimentos orgânicos. Com uma área de 1.100 m², a fazenda terá uma capacidade de produção de 100 cestas por semana, com 10 itens cada. O contingente equivale a 1mil itens semanais e 4 mil que poderão ser colhidos mensalmente.

Embora a manutenção da fazenda urbana seja feita por um especialista contratado para esta finalidade, os residentes também poderão “colocar a mão na massa”. Os produtos serão comercializados a preço de custo pela associação aos moradores.

Além da fazenda para plantio de orgânicos, o condomínio será o primeiro a ter uma agrofloresta urbana exclusiva. Este sistema de recuperação ambiental vai combinar espécies arbóreas com espécies alimentares e aumentará a produção de alimentos no condomínio. Serão 2,7 mil mudas plantadas inicialmente, já na fase de obras do condomínio, em uma área de 2,4 hectares.

A agrofloresta foi incluída no projeto após a empresa descobrir dois olhos d’água até então desconhecidos na área. Para preservá-los foi necessário criar um raio de 100 metros de mata – inexistente na concepção inicial – e a agrofloresta foi a técnica escolhida para o reflorestamento.

Serão duas Áreas de Preservação Permanente (APP), mais quatro Áreas Públicas Municipais (APM), que juntas somam mais de 113 mil metros quadrados. Para se ter ideia da dimensão, ela corresponde a 1,5 vez a área de um dos parques mais visitados de Goiânia, o Parque Vaca Brava.