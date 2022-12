Itaú vai leiloar imóveis em Goiás na próxima semana com 10% de desconto

Acontece na próxima sexta-feira (16), às 11h, o leilão de imóveis do Itaú Unibanco. Há itens a serem arrematados em Goiás, nas cidades de Rio Verde, no Sudoeste, e em Posse, no Nordeste.

Os interessados em participar vão contar com 10% de desconto na compra caso o pagamento seja a vista. Segundo o edital, também será possível optar pelo parcelamento do local de interesse, dando um sinal de 20%, mais 8 parcelas sem juros ou correção; 25% de sinal, mais 12 ou 24 parcelas com juros; ou 30% de sinal, mais 36 a 78 parcelas com juros.

O IPTU e todos os débitos de condomínio do imóvel serão quitados até a data do leilão, pelo próprio banco.

Os interessados em dar algum lance poderão participar de forma remota pelo site da Frazão Leilões, empresa referência no setor que está à frente da realização.

Ao todo estarão disponíveis 25 imóveis distribuídos além de Goiás, nos estados da Bahia, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Um dos principais destaques do evento é uma casa localizada em Rio Verde, no Sudoeste do estado, na Rua dos Carajás. A residência conta com 360m² de área de terreno e os lances estão a partir de R$ 742.200,00.