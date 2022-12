Jovem morre atropelado na Avenida Anhanguera, em Goiânia

Um jovem de 23 anos morreu na madrugada deste sábado (10), após ser atropelado na Avenida Anhanguera, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

A Polícia Civil foi acionada por volta de 01h30. A vítima foi identificada pelas iniciais L.R.A. e estava caída no meio da pista, no sentido Padre Pelágio.

O motorista que causou o acidente fugiu do local e ainda não foi identificado. A morte aconteceu próximo ao cruzamento da Anhanguera com a Rua 13. Testemunhas disseram que ele estaria numa caminhonete.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram na cena do crime. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as causas do acidente pela Delegação de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).