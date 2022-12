Somente uma cidade de Goiás não registrou paciente com Covid-19 em 2021

Com pouco mais de 2 mil habitantes, Palmelo de Goiás conseguiu passar por 2021 sem registrar nenhum caso de Covid-19. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município foi o único do estado a zerar o número de infectados ao longo do ano passado.

Na região Sul, Palmelo também foi, de forma isolada, a cidade goiana que não apresentou óbitos pela doença em 2021. Em todo país, apenas 19 municípios não relataram confirmações da enfermidade.

O estudo do IBGE indica que a doença se espalhou pelo estado no segundo ano de pandemia. As 245 cidades com presença de Covid-19 registraram alguma necessidade de internação.

Além disso, 52,2% tiveram número de internações ultrapassando a capacidade de leitos e de unidades de tratamento intensivo (UTI) existentes no município. Destes, 57,1% precisaram ampliar a rede para atender à demanda.

Quanto às ações de combate, o IBGE mostrou que, em 71%, os gestores fizeram a instalação de tendas de triagem. Todos os 246 municípios goianos tinham posto ou serviço regular de vacinação, porém cinco deles não utilizaram a Caderneta de Saúde da Criança distribuída pelo Ministério da Saúde para o registro das vacinas aplicadas. São eles: Aporé, Mara Rosa, Nova América, Planaltina e São Patrício.