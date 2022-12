Colisão entre Fusca e Polo mata jovem e deixa cinco feridos na GO-330

Um acidente de trânsito na GO-330, em Três Ranchos, no Sudeste de Goiás, matou um jovem de 25 anos na madrugada deste domingo (11).

A vítima conduzia um Fusca, que bateu de frente com um VW Polo. Ele ficou preso às ferragens e morreu dentro do carro.

Outros dois jovens de 18 anos estavam no Fusca. Uma estava consciente e com escoriações no rosto. Outro estava inconsciente e com ferimentos leves nas pernas.

No Polo havia três pessoas, todas conscientes. Um homem de 31 anos caiu fora do veículo e tinha traumatismo craniano e um corte no rosto. Outro, de 33 anos, tinha suspeita de fratura no braço e contusão no crânio. O terceiro, de 22 anos, teve um corte na cabeça.

Todos os feridos foram avaliados, estabilizados e levados pela corporação ao pronto socorro da Santa Casa de Catalão.