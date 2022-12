Abrigo de animais deve ser transferido do Centro de Zoonoses de Anápolis

O abrigo de animais presente no Centro de Zoonoses de Anápolis deve ser transferido para o local escolhido para sediar a nova UPA Veterinária, anunciada juntamente com o pacote de obras Anápolis Investe, do qual faz parte.

O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Naves (PP), em uma solenidade realizada na última quinta-feira (01) para detalhar os gatos do projeto de mais de R$ 1 bilhão.

“Juntamente com essa UPA [Veterinária], na área que foi escolhida, a gente pretende tirar do Centro de Zoonoses o abrigo de animais que ali está”, afirmou o chefe do Executivo Municipal.

O gestor público justificou que essa mudança se deve ao fato de haver frequentemente reclamações dos moradores que residem na região do Centro de Zoonoses à respeito do barulho provocado pelos animais.

“Porque, quantas vezes a gente recebe a reclamação das pessoas que moram ali naquele residencial e que realmente tem a sua vida prejudicada pelo barulho que é gerado”, esclareceu.

A região que sediará a UPA Veterinária ainda não foi divulgado, mas a previsão é de que a unidade conte com dois centros cirúrgicos com salas de preparo, laboratório, indução anestésica, recuperação, paramentação, expurgo, esterilização, degermação, observação, castração, medicamentos e exames para cães e gatos, recebendo para isso um investimento de R$ 5 milhões.