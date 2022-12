Caminhões pegam fogo após acidente na BR-153 e motoristas ficam em estado grave

Dois homens ficaram gravemente feridos após um acidente envolvendo dois caminhões neste domingo (11), na BR-153, em Porangatu, no Norte de Goiás.

Os veículos colidiram e, logo depois, começaram a pegar fogo. Muita fumaça saiu do incêndio e dificultou a vista de quem passava pelo trecho.

Os motoristas foram retirados, em estado grave, por pessoas que estavam no local. Guarnições do Corpo de Bombeiros e equipes de resgate da Ecovias do Araguaia também foram acionados e prestaram atendimento.

As duas vítimas foram removidas e levadas para a UPA de Porangatu pelas viaturas da concessionária.

Os bombeiros ficaram no local até extinguirem o incêndio que se originou do acidente.