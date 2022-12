Um homem de 35 anos teria entrado em surto psicótico, fechado a porta de casa e ateado fogo no botijão de gás. A situação ocorreu no último dia 08, em Novo Gama, mas só foi divulgada pela Polícia Civil (PCGO) na tarde desta segunda-feira (12).

Conforme a PCGO, até o momento, tudo indica que o homem teria agido sem consciência. Por isso, são aguardados laudos médicos para embasar o estado da saúde mental do autor.

A informação preliminar era de que ele estaria mantendo em cárcere privado a própria mãe. Entretanto, quando policiais, assim como equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Guarda Civil, chegaram ao local, observaram que se tratava de outro fator.

‘Constatamos uma situação anormal: o portão de acesso ao lote estava fechado com reforço de amarração de pano, alguns móveis encostados do lado interno do portão, obstruindo a passagem, como espécie de barricada, e as portas e janelas da residência fechadas e reforçadas com roupas nas frestas”, relata o delegado Taylor Brito. Foram duas horas de negociação.

As equipes então conseguiram entrar na residência e resgatar a mãe. O filho havia acendido fogo, usando gás de cozinha. Além do botijão de gás, ele estava com um pedaço de madeira nas mãos. O homem resistiu e precisou ser imobilizado pelas equipes. Com ele havia duas facas de cozinha escondidas nas botas.

Ele foi encaminhado à unidade municipal de saúde e agora está internado. O homem já havia sido internado em hospital psiquiátrico de Taguatinga (DF) e em Goiânia em razão de surtos anteriores. A mãe passa bem e o princípio de incêndio na residência foi contido.