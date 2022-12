Pesquisa nacional aponta bairros que ficaram em alta em Goiânia em 2022

Goiânia é a segunda cidade do Brasil com maior aumento no preço médio do metro quadrado. De acordo com o índice FipeZap, que acompanha o mercado imobiliário de 50 cidades do país, o valor cresceu 19,17% em 2022.

Atualmente o metro quadrado goianiense está em R$ 6.093 e é o 23º mais caro do Brasil. O maior preço é encontrado no Setor Marista, região da capital conhecida pela vida noturna agitada, com casas de de shows e boates. O valor é de R$ 8.480/m², com crescimento de 18,4% nos últimos 12 meses.

Logo em seguida está o Setor Sul, que deixou o Jardim Goiás para trás, e teve alta superior a 90% em um ano. Na região Central, um dos bairros mais tradicionais de Goiânia, que abriga de prédios históricos tem preço médio de R$ 8.356/m².

O Jardim Goiás, embora tenha caído da segunda para a terceira posição, teve a segunda maior valorização, de 24%, com R$ 7.849 /m². Outro local mais valorizado na capital é o Setor Bueno, bairro que abriga algumas das principais avenidas da cidade, como a T-63, 85 e T-4. Lá o valor é de R$ 7.422/m².

No Setor Oeste, onde está situado o Lago das Rosas, além de parte do Eixo Anhanguera, hospitais, bares e restaurantes, o preço médio é de R$ 6.519/m². O Top 6 é fechado pelo Jardim América, o maior bairro de Goiânia, com R$ 5.764/m².