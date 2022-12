Com certeza você já deve ter aberto o seu freezer e se deparado com uma grossa camada de gelo, que chega deixar o compartimento impossível de usar, por isso, é essencial descongelar a geladeira regularmente.

Afinal, ter um congelador limpo permite mais espaço para armazenamento de alimentos e contribui para a manutenção de seu eletrodoméstico.

Bom, o problema é que algumas pessoas erram muito na hora de fazer esse processo. Veja:

4 erros que não podem ser cometidos na hora de descongelar a geladeira:

1. Usar objetos afiados para remover o gelo

Começando nossa lista, esse é sem dúvidas o maior dos erros!

Afinal, os objetos pontiagudos são tentadores para tirar a grossa camada de gelo, o problemas disso é que eles podem causar arranhões nas superfícies do aparelho e, também, danificar alguns componentes essenciais para o funcionamento do congelador.

2. Não tirar a geladeira da tomada

Pode parecer bizarro, mas algumas pessoas não tiram a geladeira da tomada para fazer essa limpeza profunda.

A questão é que pular esse passo permite que a água do derretimento entre em contato com qualquer componente elétrico e cause danos ou curtos circuitos.

3. Usar produtos abrasivos

Usar álcool, vinagre, detergentes e outros produtos químicos e abrasivos que podem deixar cheiros e danificar o seu eletrodoméstico.

Apenas a mistura com água e bicarbonato de sódio é o bastante para limpar o seu congelador.

Além disso, alguns especialistas recomendam a aplicação de uma fina camada de glicerina com uma toalha de papel na superfície quando finalizar sua limpeza.

Basicamente, esse é um truque maravilhoso para remover o gelo com mais facilidade na próxima lavagem.

4. Não retirar todos os alimentos do congelador

Por fim, deixar alguns alimentos descongelando juramento com o seu congelador pode ser um erro!

Por isso, antes de iniciar a limpeza, retire tudo lá de dentro e armazene-os corretamente para que não estraguem.

Você pode colocá-los na pia com um saco de gelo, guardá-los em bolsas térmicas ou caixas de isopor ou até mesmo pegar emprestado aquele espacinho no congelador do vizinho.

