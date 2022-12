É muito comum nos planejamos com antecedência e comprar alguns alimentos para termos em casa para qualquer eventualidade, até costumamos deixar alguns alimentos já cortados antes de guardar na geladeira.

Afinal, fazer isso nos otimiza tempo e deixa nossa rotina muito mais prática, já que basta pegar o alimento e comer.

O problema disso tudo é que dependendo do tipo de composição, textura e características, aquela comida cortada estraga muito mais rápido do que o esperado.

É por isso que hoje vamos te orientar para não guardar certos alimentos cortados.

6 alimentos que não devem ser cortados antes de guardar na geladeira:

1. Alface

Começando nossa lista, se você possui o hábito de deixar as folhas de alface picadas ou rasgadas dentro da geladeira, saiba que isso não é uma boa ideia.

A melhor saída para manter esse vegetal fresco é guardar as folhas inteiras, já que assim elas não vão oxidar e sua crocância será conservada.

2. Frutas

É uma péssima ideia deixar frutas cortadas dentro da geladeira, mesmo que seja em potes tampados e protegidos.

Maças, peras, laranjas, abacates e assim por diante devem ser guardados inteiros dentro do eletrodoméstico para não desidratarem e oxidarem.

3. Pão

Por mais que não seja comum guardar esse alimento dentro da geladeira, algumas pessoas costumam fazer isso e se você faz parte delas, saiba que não é legal deixá-lo cortado dentro do eletrodoméstico.

Essa é uma forma rápida de fazer o alimento perder sua textura e crocância.

4. Salsichas

As carnes processadas, como as salsichas, não curtem muito serem armazenadas em pequenos pedaços dentro do eletrodoméstico.

O que acontece é que a exposição ao oxigênio altera a textura e endurece os pedaços de carne processada e acelera o processo de deterioração.

5. Queijo

Podemos dizer que o mesmo acontece com os queijos dentro da geladeira, já que ao cortá-lo, corre-se o risco de ressecá-lo.

Nossa recomendação é que você passe um plástico filme ou o coloque em um recipiente para protegê-los mais ainda desse ressecamento.

6. Cebola

Por fim, quando você usar a cebola e sobrar um pedaço, o vegetal deve ser armazenado na geladeira em um pote fechado e consumido em, no máximo, 2 dias.

Porque, depois desse tempo, o alimento passa a ter um cheiro ruim, começando a apodrecer.

