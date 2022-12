Anápolis vai sediar feira inspirada na famosa Agrishow a partir de 2023

Anápolis passa a receber, a partir de 2023, uma feira de tecnologia agrícola, voltada totalmente para as demandas do agronegócio. Ela é inspirada na Agrishow, que ocorre em Ribeirão Preto-SP e é a maior da América Latina.

O evento já tem, inclusive, data definida. Vai ocorrer em agosto e tem expectativa de atender não somente a cidade, como também as demandas do mercado sul-americano. A ideia é que a feira ocorra anualmente.

O presidente do Sindicato Rural, José Caixeta, revelou ao Portal 6 que a Agro Tech, nome utilizado por ele, está prevista para acontecer de segunda a sexta-feira da primeira semana de agosto, no Parque de Exposições Agropecuárias, sem a possibilidade de portões abertos.

A feira é uma parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Anápolis, o Sindicato Rural, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e o Sebrae.

Para trazer o que há de mais interessante para os dirigentes, o evento conta ainda com o auxílio de uma empresária contratada que já realiza a Agrishow, uma das maiores feiras agrícolas no mundo, além do apoio do Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Francisco Matturro.

“Nós contratamos uma empresária, que ela que realiza a feira Agrishow. Ela é promotora de eventos, e estamos em parceria também com Francisco Matturro, que hoje é secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, também está conosco, nós vamos ter o apoio dele”, contou José Caixeta.

O presidente do Sindicato Rural ainda conta com a expectativa de que empresários de todo o Brasil venham até Anápolis para marcarem presença no evento.

“A expectativa é que exponham os empresário do ramo do agronegócio de todo o Brasil. Então, nós estamos contactando com todas as montadoras, revendedoras de tratores”, afirmou.