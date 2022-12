Câmara de Goiânia avança para promover concurso com salários de quase R$ 9 mil

A Câmara Municipal de Goiânia deve promover um concurso público em breve para o preenchimento de 22 cargos efetivos. O projeto que abre caminho para o certame foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira (13).

Segundo o texto, a previsão é que o concurso seja realizado no primeiro semestre do próximo ano. A expectativa é que os aprovados tomem posse ainda em agosto.

Alguns dos cargos a serem ocupados serão de cinegrafista, editor de vídeo, intérprete de libras, operador de caracteres, técnico eletrônico em comunicações, entre outros.

A remuneração mensal será de R$ 5.700 a R$ 8.800, variando de acordo com a função executada por cada efetivo.

O mesmo projeto também cria o cargo de assessor parlamentar VIII, para essa modalidade o salário deve ser de R$ 1.300.

Um edital com todas as especificações do certame deve ser publicado em breve.