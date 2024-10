Dia do Professor: escolas municipais de Goiânia suspendem aulas como “presente” aos profissionais

Mudanças no calendário visam celebrar a data. Dessa forma, alunos também acabaram ganhando um descanso

Beatriz Bueno - 13 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução)

As escolas municipais de Goiânia suspenderão as aulas até terça-feira (15), em comemoração ao Dia do Professor.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a pausa, que começou na sexta-feira (11), já estava prevista no calendário escolar, proporcionando um descanso para alunos e professores.

Na rede particular, algumas escolas também decidiram suspender as aulas, mas anteciparam as comemorações para segunda-feira (14), retornando às atividades normais na terça-feira (15).

As escolas da rede pública estadual, por sua vez, seguirão uma programação diferente. Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc-GO), haverá aula normal na segunda-feira (14), com feriado sendo observado na terça-feira (15), conforme o calendário escolar estadual.

Essas mudanças temporárias visam celebrar o Dia do Professor, proporcionando uma pausa para os educadores, enquanto cada rede de ensino organiza as atividades de acordo com o próprio calendário.