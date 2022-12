Cursos gratuitos de maquiagem, design de sobrancelha, barbeiro e massoterapia com vagas em Anápolis

O Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec), em Anápolis, está com vagas abertas para cursos gratuitos de maquiagem, design de sobrancelha, barbeiro e massoterapia.

As inscrições podem ser feitas nos dias 15 e 16 de dezembro na sede do Cotec Governador Onofre Quinan, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), das 08h às 17h.

Os interessados também podem procurar a Associação Dorcas, no Recanto do Sol. O horário para se inscrever é das 08h às 12h.

No ato da inscrição é necessário estar com documentos pessoais, comprovante de escolaridade e de endereço. Os cursos são destinados para maiores de 16 anos.

As aulas serão ministradas na Associação Dorcas, no período vespertino para o curso de massoterapia, e no noturno para as formações de maquiagem, design de sobrancelhas e barbeiro.