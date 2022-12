Homem é baleado no Terminal da Praça da Bíblia, em Goiânia

Um homem de 35 anos foi baleado na manhã desta quarta-feira (14), no Terminal da Praça da Bíblia, na região Leste de Goiânia.

O suspeito portava uma espingarda de pressão e o atingiu no pescoço. A vítima estava no local aguardando horário para visitar a esposa, que está internada num hospital próximo ao terminal.

Mesmo ferido, ele conseguiu anotar os números finais da placa do carro do suspeito. O veículo foi identificado pela Polícia Militar, que o prendeu pouco depois, no Bairro Feliz, em Goiânia, na capital.

Questionado pelos agentes, o homem confessou ter atirado e entregou a arma do crime, que estava no carro. Ele ainda tinha uma faca, um facão, um cabo de machado, algema, gás de pimento e um pote com chumbos.

O suspeito usa tornozeleira eletrônica e tem passagem por homicídio. Aos policiais, ele disse que trabalha como segurança próximo ao terminal e atirou porque a vítima estaria tentando roubar uma mulher.

O homem atingido pelo disparo foi levado ao Cais do Jardim Novo Mundo e depois transferido para o Hospital de Urgência de Goiânia (HUGO). O projétil ficou alojado no pescoço e ele deve passar por cirurgia.