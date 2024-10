Câmeras mostram exato momento em que jovem é “pego no flagra” em atacadista de Anápolis

Polícia foi acionada no local e conduziu suspeito até a delegacia

Davi Galvão - 13 de outubro de 2024

Ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do local. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, foi detido pela equipe de segurança de um atacadista, localizado no bairro Maracanã, em Anápolis, após ser flagrado furtando chocolates na tarde deste domingo (13).

Câmeras de segurança da unidade registraram o momento em que o suspeito, de camiseta amarela, se aproxima das prateleiras e, disfarçadamente, coloca os doces dentro da pochete que carregava.

O jovem chegou a sair do interior do estabelecimento, mas foi detido pela equipe de segurança no estacionamento. No total, foram encontradas 12 barras de chocolate, o que resultaria em um prejuízo de R$ 63,48.

Diante dos fatos, a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local. Os militares constataram que o suspeito já tinha passagens por furto e estelionato.

Ele foi conduzido até a Central de Flagrantes, juntamente com os objetos apreendidos, e um VPI foi instaurado para averiguar a situação.