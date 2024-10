Motorista para na região dos motéis em Aparecida de Goiânia em plena luz do dia e história muda de rumo

Situação ocorreu por volta de 14h

Samuel Leão - 10 de outubro de 2024

Grupo de travestis é preso em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Ao encostar o carro na região dos motéis de Aparecida de Goiânia, um homem, de 46 anos, foi abordado por três travestis, que o agrediram e tentaram roubá-lo. O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (08) e terminou na delegacia.

A situação ocorreu por volta de 14h, quando a vítima teria ido ao bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes. Ao perceber um grupo de travestis que, provavelmente, estava na região para realizar programas, resolveu se aproximar.

Ao tentar fazer o contato, foi surpreendido pelo trio. Uma delas entrou no banco do passageiro, portando um canivete, e anunciou o assalto, enquanto as outras duas teriam desferido socos contra o motorista pela janela.

O grupo pediu R$ 100 e o celular da vítima, que as entregou, mas, antes de evadirem do local, uma viatura que passava pela região notou a ação. Os militares decidiram abordar os envolvidos e descobriram se tratar de um assalto.

Ao perceber a polícia, as travestis soltaram os canivetes e jogaram o celular da vítima no assoalho do carro. O condutor relatou o que ocorria e as três envolvidas receberam voz de prisão em flagrante.

Após serem conduzidas, foi descoberto ainda que uma delas forneceu uma identidade falsa, de modo a tentar esconder um mandado de prisão que possuía no próprio nome. Além disso, o celular de outra também havia sido dado como roubado.

Dados os fatos, o caso foi registrado como roubo com aumento de pena, visto que houve o concurso de duas ou mais pessoas, também foi tipificada a receptação, falsa identidade e a localização do foragido. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).