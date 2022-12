Zumm Delivery está cadastrando novos entregadores que podem ganhar até mais de R$ 4 mil por mês

A Zumm Delivery, maior rede entre empresas e entregadores em Anápolis, está aprovando cadastros para novos parceiros que desejam lucrar até R$ 4.500 por mês realizando entregas.

Proporcionando também aos entregadores, suporte humanizado 24h por dia, taxas mais atraentes do mercado e a possibilidade de ate mesmo solicitar o envio antecipado dos ganhos semanais, além de desafios constantes com premiações.

Atuando em Anápolis desde fevereiro a plataforma mantém um alto padrão de qualidade em atendimento, e está com uma procura exponencial pelos serviços oferecidos de entrega por empresas Anapolinas, agora é a melhor hora para aproveitar a oportunidade é se cadastrar e obter bons lucros no final do ano, o cadastro e feito no aplicativo que pode ser baixado pela Play Store (Zumm Delivery Entregadores), mais informações em www.zummdelivery.com.br/cadastro-entregador ou pelos telefones 62 9 8312-9647 ou 62 8651-0948.

Os requisitos são:

-CNH tipo A;

-Moto própria;

-Mochila (Bag) de entregas;

Cadastro é liberado em poucas horas, e no mesmo dia já pode estar realizando entregas!

Empresas interessadas também podem entrar em contato pelos números acima.