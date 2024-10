Governo de Goiás anuncia leilão para nova gestão do Serra Dourada

Iniciativa visa recuperar, requalificar e modernizar toda a área do principal estádio goiano; valor a ser investido pode chegar a R$ 1,049 bilhão

Publieditorial - 15 de outubro de 2024

Estádio Serra Dourada receberá novos investimentos e se transformará em moderno centro de eventos e negócios. (Foto: Goinfra)

O Governo de Goiás anunciou esta semana o edital de licitação para a nova gestão do Estádio Serra Dourada. O objetivo é modernizar e revitalizar o espaço que já foi palco de grandes eventos esportivos. O leilão ocorrerá no dia 4 de dezembro na B3, a bolsa de valores de São Paulo (SP).

O contrato tem duração de 35 anos e prevê investimento mínimo de R$ 215 milhões para adequações no local. A estimativa, no entanto, é que, ao longo de todo o período de concessão, esse valor chegue a R$ 1,049 bilhão. Além da gestão, a concessão inclui reforma, modernização, operação e manutenção do Complexo Serra Dourada, que abrange o estádio, Ginásio Valério Luiz de Oliveira (Goiânia Arena) e o Parque Poliesportivo.

O objetivo do Governo de Goiás é devolver o Serra Dourada ao seu lugar de destaque no cenário nacional. A arena foi inaugurada em 1975 e permaneceu sem investimentos relevantes durante anos. A expectativa é que, com a nova gestão, o espaço se torne um moderno centro de eventos e negócios, promovendo não só o futebol, mas o esporte em geral e também a cultura.

A licitação será conduzida pelas secretarias de Esporte e Lazer, Vice-Governadoria, Secretaria-Geral de Governo, Sead e a Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás. As empresas interessadas deverão apresentar toda a documentação necessária no dia 27 de novembro, entre 10h e 12h, na sede da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em São Paulo.

A abertura da licitação, do tipo maior oferta, ocorrerá no dia 4 de dezembro, a partir das 14h, no mesmo local. O edital e demais informações estão disponíveis para consulta no portal do Governo de Goiás.