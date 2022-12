Aeroporto de Goiânia começa a operar novos voos para cidades com praia; veja os destinos

Os goianos que planejam curtir as férias de fim de ano em cidades do litoral brasileiro poderão desfrutar de voos diretos, saindo do Aeroporto Santa Genoveva. As operações serão lançadas nesta sexta-feira (16) e são para quatro destinos no Nordeste do país.

A oferta é vem para atender à demanda da alta temporada de verão em certas rotas, onde os viajantes precisavam fazer conexões. A novidade faz parte das 26 novas rotas nacionais criadas pela empresa em todo o Brasil.

Em algumas cidades, a ação deve se estender até o mês de setembro de 2023. Durante o período, todos os dias vão sair aviões do Aeroporto Santa Genoveva direto para os destinos turísticos.

Uma das cidades a receber os voos diretos de Goiânia para as férias de verão é Natal, no Rio Grande do Norte. Até janeiro de 2023, as viagens serão feitas em aeronaves com capacidade de ocupação entre 136 e 174 passageiros.

Também começa a valer as operações para Fortaleza. Da capital goiana para a cearense, a decolagem ocorre às 23h30 com chegada às 02h20, conforme cronograma.

As passagens para João Pessoa estarão disponíveis para os interessados em visitar a Paraíba. A previsão é que os itinerário dure até 24 de setembro de 2023.

O lançamento inclui, ainda, a cidade de Maceió, no estado do Alagoas. Os voos temporários são ofertados pela Azul.