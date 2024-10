Goiânia recebe feirão de imóveis com descontos de até 20% e entradas de R$ 1 mil

Evento também contará com facilitadores de financiamento, além de aceitar veículos para amortizar valores

Thiago Alonso - 16 de outubro de 2024

Vista aérea de imóveis em Goiânia. (Foto: Divulgação) Vista aérea de imóveis em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Goianos interessados em adquirir a casa própria, terão uma oportunidade única com mais uma edição do Shopping do Imóvel, promovido pela My Broker Imobiliária.

O evento, que será realizado já nesta quinta-feira (17), vai até domingo (20) e terá como palco o Shopping Flamboyant, localizado no Jardim Goiás, região Sul de Goiânia.

Ao todo, serão disponibilizados mais de 5 mil imóveis, entre lotes, chácaras, casas em bairros abertos, condomínios horizontais e imóveis de luxo.

Os atendimentos serão realizados das 10h às 22h, com acompanhamento de profissionais do ramo imobiliário, que irão passar pelos mais de 40 estandes de expositores.

Um dos maiores destaques desta edição são as ofertas exclusivas para o evento, que incluem descontos de até 20% no preço ou entrada de apenas R$ 1 mil.

Os acordos também contarão com facilidades na aprovação de financiamentos, não apenas de imóveis, mas também de automóveis, que poderão ser usados como entrada na compra.

Para os interessados em garantir empreendimentos no exterior, expositores de Portugal e dos Estados Unidos também estarão presentes no Shopping do Imóvel, trazidos pela organizadora do evento, My Broker Imobiliária.