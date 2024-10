Influenciador chama atenção ao fazer “marketing gratuito” para comerciantes da Grande Goiânia; veja

Única coisa que ele pede em troca é que os lojistas compartilhem as histórias de vida e do negócio

Thiago Alonso - 13 de outubro de 2024

Influenciador chamou a atenção com a publicidade. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Dando um exemplo de boa ação, um influenciador surpreendeu uma comerciante de Aparecida de Goiânia ao “presenteá-la” com um material de marketing totalmente gratuito.

Em um vídeo publicado no Instagram, Samir Miguel (@samirmiguel) mostra o momento que ele chega inesperadamente em uma loja de máquinas de costura, localizada em frente ao Terminal Garavelo.

No registro, o homem oferece à proprietária do estabelecimento “uma propaganda de graça”, desde que ela contasse a história de vida e da empresa.

Assim, com as informações em mãos, ele prepara um vídeo especial, dedicado exclusivamente à Dias Máquinas (@diasmaquinasoficial) – nome do comércio.

“A arte da costura faz parte da história humana e está viva ainda hoje. Se você ama costurar ou vive disso, a Dias é o lugar ideal”, começa o influenciador.

“As melhores máquinas do mercado, domésticas e industriais. Máquina de corte, assistência técnica e aviamentos”, continua, enquanto mostra cenas do estabelecimento, localizado na Avenida Tropical.

Nos comentários, assim como a dona da loja, internautas se comoveram com a boa ação, que já foi repercutida em outros comércios pelo influenciador.

“Que massa! Eu costuro e amei”, comentou uma seguidora de Samir.

“Amei, é muito completa a loja”, disse outra.

“Meu sonho é ter uma máquina em casa”, relatou outro internauta.