Colégio Militar fica de luto com falecimento de aluna de 16 anos em Anápolis

O Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG) Senador Onofre Quinan divulgou quinta-feira (15) nota de pesar pelo falecimento da aluna Andressa Santos Monteiro, de 16 anos.

“Sentiremos saudades, descanse em paz ao lado do Senhor”, destacou a unidade escolar do Bairro de Lourdes, em Anápolis. Não foi divulgada a causa do óbito.

Andressa era bastante querida pelos colegas de escola e professores. “Que Deus em sua infinita bondade possa confortar e fortalecer a todos”, concluiu o texto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CEPMG Senador Onofre Quinan (@cepmg_soq)

Nas redes sociais, várias homenagens foram publicadas. Amigos e familiares destacaram como a adolescente era amorosa e dedicada.

O velório ocorreu no salão da Funerária Senap e o sepultamento no Cemitério Parque.