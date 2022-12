Se você mora em apartamento, ao menos alguma vez já veio essa dúvida em sua mente: afinal, o entregador (a) do iFood deve ou não subir até a casa para finalizar a entrega?

“Não existe obrigatoriedade de o entregador subir nos apartamentos, mas recomendamos que os clientes desçam para receber o pedido”, comenta Leonardo Fabricio, coordenador sênior de branding e valorização do entregador no iFood.

Basicamente, segundo o site da plataforma de entrega, descer para receber o pedido é uma forma de agilizar todo o trabalho do entregador, além de ser um respeito a mais.

Além disso, o site ainda destaca algumas normas para se levar em conta na hora de ter o contato com o entregar.

iFood lista as regras que as pessoas devem seguir na hora receber os pedidos:

Primeiro, sempre que possível, desça para pegar o pedido. Essa simples atitude, além de agilizar o trabalho do entregador, como dito, é uma forma de respeitar o trabalho dele.

Outra coisa citada pelo site é não deixar o entregador ou a entregadora esperando. Sendo assim, a recomendação é acompanhar a entrega pelo aplicativo para saber quando já ficar a postos para receber o pedido.

Acompanhando a entrega pelo mapa do aplicativo, você pode ver quando o pedido está chegando e se preparar para recebê-lo sem atrasar o/a profissional.

A terceira norma é não esquecer de informar o código de entrega, porque essa é uma medida de segurança.

O site ainda afirma que se você tiver problema com o código de confirmação e a entrega, você pode solicitar ajuda no app e o iFood vai pedir o seu relato para entender o que aconteceu.

Nesse momento da entrega, leve em conta também a simpatia, por isso, dê bom dia, boa tarde e boa noite. A gentileza vai fazer toda a diferença para o trabalho do entregador, alegrando o dia dele.

Ser gentil faz toda a diferença e certamente vai alegrar o dia de quem está trazendo a sua comida ou a sua compra.

Por fim, sempre avalie o trabalho do entregador no final da entrega, sendo assim, faça a sua avaliação no app do iFood e deixe um joinha no app!

