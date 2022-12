Esses são os municípios de Goiás que mais devem receber chuva neste fim de semana

Os goianos que estão curtindo as chuvas e o tempo ameno dos últimos dias podem comemorar. Segundo boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o fim de semana será de temporais e temperaturas moderadas na maioria das regiões.

O Cimehgo informa que o tempo está sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um corredor

de umidade que está passando sobre o estado. Com isso, o aumento de nebulosidade favorece pancadas de chuvas mais fortes e sol aparece com menor incidência.

O maior volume será registrado no Oeste, Norte e Leste goiano. Liderando o ranking das cidades que devem receber maior quantidade de chuvas, porém, está Goianésia, na região Central, com previsão de 70 mm.

Na sequência está Ceres e Porangatu, que podem receber cada uma 65 mm de chuvas apenas no sábado (17) e no domingo (18). Anápolis e Cristalina também se destacam, com expectativa de receberem 45mm ao longo dos dois dias.

Na capital, serão 35mm no fim de semana. Seguindo a tendência do estado, Goiânia terá mínima de 19ºC e máxima de 29ºC, com umidade relativa do ar variando entre 55% e 95%.

Vale ressaltar que boletim também aponta risco potencial para tempestades em todos os cantos do estado. As pancadas de chuva, alerta o Cimehgo, ainda podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Confira as cidades onde as chuvas devem ser mais intensas neste fim de semana:

Goianésia – 70 mm

Ceres – 65mm

Porangatu – 65mm

Anápolis – 45mm

Cristalina – 45 mm

Goiânia – 35mm

Luziânia– 42mm

Catalão – 30mm