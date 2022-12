PIB de Anápolis cresce quase 4% em 2020 e cidade se mantém como segunda maior economia de Goiás

O Produto Interno Bruto (PIB) de Anápolis cresceu 3,98% entre 2019 e 2020, elevando a soma de bens e serviços da cidade para R$ 15,2 bilhões. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano anterior, o município tinha um PIB de R$ 14,7 bilhões. O crescimento em um ano foi de R$ 586 milhões. Anápolis segue como a segunda maior economia de Goiás, atrás apenas da capital Goiânia, com R$ 51,9 bilhões, mas à frente de Aparecida de Goiânia, com R$ 14,8 bilhões.

A lista das cidades mais ricas do estado inclui, em quarto lugar, Rio Verde, no Sudoeste do estado, com R$ 11,8 bilhões, e Catalão, com R$ 7,2 bilhões. Jataí, Itumbiara, Luziânia, Senador Canedo e Cristalina completam o top 10.

No Centro-Oeste, Brasília lidera com o PIB de R$ 265 bilhões. Goiânia é segunda colocada, seguida de Campo Grande-MS, com R$ 30 bilhões, e Cuiabá-MT, com R$ 26,5 bilhões. Anápolis é a quinta maior economia da região.

Metodologia

O IBGE apresenta os dados em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística e as Secretarias Estaduais de Governo.

A metodologia adotada para sua estimativa é uniforme para todas as unidades da Federação e integrada, conceitualmente, aos procedimentos adotados no Sistema de Contas Nacionais (SCN) e no Sistema de Contas Regionais (SCR). Portanto, os resultados ora divulgados são coerentes e comparáveis entre si e com os resultados do SCN e do SCR.

São apresentados, a preços correntes, os valores adicionados brutos dos três grupos de atividade econômica: Agropecuária, Indústria e Serviços – além da Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social, devido à importância dessa atividade na economia brasileira –, bem como os impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos; o PIB; e o PIB per capita.