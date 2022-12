Goiás tem novo concurso público em cidade turística queridinha por goianos

A Prefeitura de Pirenópolis divulgou novo processo seletivo destinado a contratação de profissionais de diferentes áreas e em caráter temporário.

De acordo com o edital, a seleção busca preencher 25 vagas, além de formação de cadastro de reserva.

Os valores salariais variam entre R$ 1, 5 mil e R$ 3 mil. A jornada de trabalho é de 20h a 40h – a depender do exercício da função.

São postos para nível fundamental (motorista categoria D), médio (na área da Educação) e superior (advogado, assistente social, musicoterapeuta, entre outros).

Para os interessados, as inscrições começam no próximo dia 22 e seguem até dia 30 de dezembro. Elas devem ser feitas de forma presencial, mediante entrega de currículo e documentos, no endereço: Rua Comendador Joaquim Alves, número 28, Centro Histórico.