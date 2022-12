Sem poder ter qualquer tipo de reação, um homem de 34 anos foi brutalmente assassinado com diversos disparos de arma de fogo enquanto estava deitado no sofá, na noite desta sexta-feira (16), em Jaraguá.

O Portal 6 apurou que momentos antes do crime, uma testemunha escutou o barulho do portão se abrindo, mas permaneceu tranquilo, pois acreditou ser apenas algum conhecido da vítima.

Logo em seguida, dois homens com roupas pretas e capacetes entraram no imóvel e um deles atirou vários tiros no rapaz que estava deitado no sofá.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e eu chegar no endereço indicado, encontrou a família na rua em completo desespero.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima.

Até o fechamento desta publicação nenhum dos autores do crime foi identificado.

A investigação do caso ficará sob a responsabilidade da Polícia Civil de Jaraguá.