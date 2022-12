Inconformado com o fim do relacionamento, homem esfaqueia a ex dentro de shopping em Goiânia

Um jovem de 19 anos esfaqueou a ex-namorada na manhã deste sábado (17), dentro do Shopping Goiás Center Modas, localizado no setor Crimeia Oeste de Goiânia.

A vítima, que também de 19 anos, trabalhava no centro comercial foi atingida pelo rapaz com golpes no braço, pescoço e tórax.

Conforme o jornal O Popular, ambos já namoraram e o rapaz não aceitava o término do relacionamento.

Logo após tentar matar a ex, o jovem ainda tentou tirar a própria vida se esfaqueando na região do tórax.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fornecer os primeiros socorros e encaminhou tanto a vítima, como o suspeito, para o hospital.

O Portal 6 não conseguiu, até o fechamento desta notícia, informações sobre o quadro clínico dos dois.

Por meio de um stories publicado no perfil oficial do Instagram, o do Shopping Goiás Center Modas se manifestou a respeito do ocorrido repudiando o crime.

A publicação também informa que repassou às autoridades policiais as imagens do circuito interno de segurança para ajudar na investigações.

Veja na íntegra a seguir.

O Shopping Goiás Center Modas, por meio deste, comunica que condena e repudia veementemente o fato ocorrido neste sábado, 17/12/2022, como, também, qualquer conduta que viole os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

Informamos que todo suporte médico foi fornecido, de pronto, à vítima e ao agressor com a imediata comunicação ao Corpo de Bombeiros.

Todas as informações e filmagens do circuito interno de monitoramento foram fornecidas às autoridades policiais para melhor elucidação dos fatos, estando o Shopping Goiás Center Modas à inteira disposição para auxiliar na prisão do suspeito da tentativa de feminicidio.

Oportunamente, noticiamos que prezamos pela segurança de nossos clientes, funcionários e fornecedores nas dependências do shopping, sendo este um caso isolado.