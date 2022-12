Motorista é espancado após subir em canteiro e matar criança de 8 anos

Uma criança, de apenas oito anos, morreu atropelada por um carro, no canteiro central da Avenida dos Pirineus, em Goiânia. O acidente fatal aconteceu no início da noite deste sábado (17).

O Portal 6 apurou que logo após o ocorrido, o pai do menino teria começado a espancar o condutor do veículo. A Polícia Militar (PM) foi acionada por populares que presenciaram a situação.

O homem seria vendedor ambulante e estava com o filho quando o motorista subiu no canteiro central e atingiu a criança.

O pai da criança teria conseguido desviar do atropelamento e, neste momento, começou a agredir o motorista.

O condutor precisou ser socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) com traumatismo craniano.

O Portal 6 entrou em contato com a unidade para saber o quadro clínico do paciente, mas os dados do paciente não foram localizados no sistema até o momento da publicação.

Ao G1, porém, o hospital informou que o paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave e respirando com ajuda de aparelhos.