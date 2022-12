Pai que espancou motorista ao ver filho morrer atropelado foi detido pela Polícia Civil

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) divulgou os detalhes do acidente que terminou com a morte de uma criança de 8 anos, na noite deste sábado (17), na Avenida Consolação, sentido Vila Canaã.

De acordo com a DICT, o condutor, identificado apenas como F S.J, perdeu o controle de um VW Gol e colidiu com uma árvore em um canteiro central.

O garotinho estava sentado com o pai fazendo um lanche no canteiro quando os dois foram surpreendidos pelo veículo, que prensou o menor na árvore.

Por causa do impacto, a criança morreu na hora. O pai, porém, não sofreu ferimentos e iniciou uma briga com o motorista logo que percebeu a morte do filho.

Segundo a DICT, o genitor chegou até a usar uma pedra para atingir a cabeça do condutor, o que provocou uma grave lesão.

Por causa da agressão, o pai do garotinho foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes. Já o motorista foi levado em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).