Boletim indica cidades em Goiás que receberão maior quantidade de chuva nesta segunda-feira (19)

O início de semana em Goiás promete ser de bastante chuva em todas as regiões do estado. A previsão é do último boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) emitido neste domingo (18).

As precipitações são explicadas pelo corredor de umidade formado pela influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que está passando sobre Goiás.

A região Norte será a mais afetada pelas chuvas, com previsão de até 60mm. Em seguida estão as regiões Leste e Oeste, com 55mm cada.

As cidades de Catalão e Formosa devem registrar a maior quantidade de chuva, com até 35mm cada.

Em Goiânia, a previsão aponta até 15mm de precipitação. Os termômetros devem marcar entre 19ºC e 29ºC. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 95%.

Anápolis pode receber um volume maior de chuvas, com até 20mm. A temperatura fica entre 19ºC e 27ºC, enquanto a umidade é de 55% a 95%.