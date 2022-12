É muito raro encontrarmos uma casa que não possua Wi-Fi, não é mesmo?

O problema dessa internet é que quanto mais aparelhos conectados a ela, mais lenta e ruim a conexão fica, é por isso que ficamos furiosos quando descobrimos que tem algum infiltrado usando também.

E esse tal impostor além de sugar nossa internet, ele ainda por cima não ajuda com a conta no final do mês, o que piora mais ainda a situação.

É por isso que hoje vamos te dar alguns sinais para descobrir se tem algum engraçadinho conectado na internet da sua casa!

Descubra se tem alguém usando o seu Wi-Fi sem permissão

Como dito, a primeira coisa que você precisa notar é a lentidão.

Assim sendo, se você perceber que está demorando muito para carregar vídeos ou abrir site, pode ser um alerta de que tem mais gente que o normal usando sua rede.

Outra coisa que vale você notar é o aparecimento de anúncios incomuns na sua timeline.

Porque, a internet funciona a partir de algoritmos, então, ela decodifica seus sites acessados, suas compras e seus gostos e, assim, envia anúncios compatíveis a você.

Assim, se começar a aparecer propagandas diferentes, sobre coisas que você nunca viu na vida, pode significar que tem um invasor utilizando a sua rede de internet.

Ademais, note também se há alguma atividade estranha com seus dados ou aplicativos que você usa com frequência.

Isso porque, o invasor que está em sua rede pode ter acesso a essas coisas.

Por fim, fique atento ao seu aplicativo de banco, porque o hacker pode ter acesso a ele, roubando sua grana ou usando o seu cartão.

Por isso, observe seu extrato, fatura e contas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!