Mulher com sinais de violência no pulso morre em clínica de reabilitação

Uma jovem de 25 anos foi levada morta para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Jardim Itaipu, em Goiânia, no início da manhã deste domingo (18).

O Portal 6 apurou que a vítima estava em internada em uma clínica e foi levada até a UPA por um funcionário do lugar.

Ela estava sem pulso, com escoriações no rosto, nariz, mãos e tornozelos, este último com marcas parecidas com as de amarração.

Os primeiros socorros foram realizados, mas sem êxito. De acordo com o funcionário que levou a vítima até a unidade hospitalar, ela entrou em vias de fato com outra interna, sendo necessária a amarração.

A causa da morte será investigada pela Polícia Civil (PC).