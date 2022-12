O seu marido pode ter uma amante e talvez isso esteja escancarado e só você ainda não percebeu.

O que acontece é que os homens possuem uma certa dificuldade de esconder essas puladas de cerca, sabotando seus próprios planos maquiavélicos de enganar a parceira.

6 sinais que indicam que seu marido pode ter uma amante:

1. Ele ainda conversa com a ex

Não são todos os casais que conseguem lidar com amizade com ex, porque a princípio parece inofensivo.

Mas se seu marido possui uma relação exagerada, chegando a te desrespeitar, por desconfiar de sua lealdade!

2. Ele repara muito em outras mulheres

Aparentemente esse tópico é inofensivo, já que não há nada de errado em admirar outras pessoas e ficar olhando nas ruas.

Mas se isso acontece com frequência quando você está com seu parceiro, é hora de conversar e ficar em alerta sobre esse interesse.

3. Ele age de forma suspeita nas redes sociais

É claro que cada um tem sua privacidade nas redes sociais, mas se você observar que seu marido está seguindo pessoas que não devia, curtindo posts suspeitos e assim por diante, comece a abrir o olho!

4. Ele fica muito tempo no trabalho

Aqui está um clássico entre os traidores, usar a desculpa de que estava no trabalho para dar suas escapadas.

Por isso, desconfie quando seu amor disser que estava no trabalho até tarde!

5. Ele sempre coloca a culpa em você

Existem até estudos que comprovam que quando uma pessoas começa a virar situações para você pode indicar traição.

Por exemplo, você questiona um comportamento estranho e ele responde te acusando, fazendo com que a culpada pela situação seja você.

6. Ele está sempre gastando muita grana

Por fim, pode não parecer, mas se seu marido estiver com a fatura do cartão de crédito lá nas alturas, pode ser um sinal de que ele está te traindo.

Isso porque, pode significar que ele esteja precisando de mais grana para se encontrar com outra.

