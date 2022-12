Conheça os cinco principais pontos de iluminação de Natal de Goiânia

As tradicionais iluminações temáticas de Natal, que tomam conta de Goiânia na reta final do ano, ganharão mais pontos na cidade. Neste ano, são 19 locais, sendo cinco deles novos, que receberam uma decoração especial para a data.

O trabalho foi realizado pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) que utilizou um total de 1 milhão de mini lâmpadas de LED para a ação.

De acordo com o prefeito Rogério Cruz, o projeto visa enriquecer as ruas de regiões que estão mais distantes do centro da cidade.

“Queremos que todas as famílias tenham a oportunidade de contemplar as luzes e confraternizar”, destacou.

Dentre as localidades escolhidas para receber a decoração, estão: Campinas, Parque Industrial João Braz, Vila Regina, Parque Amendoeiras, Progresso e Parque das Laranjeiras.

O Parque Vaca Brava, localizado no Setor Bueno, e o Grande Hotel, no Centro, também foram incluídos na programação.

Veja a lista de lugares para visitar com a família durante o Natal em Goiânia:

1. Lago do Parque Vaca Brava (Setor Bueno)

2. Grande Hotel (Setor Central)

3. Estação Ferroviária (Setor Norte Ferroviário)

4. Casa de Vidro (Jardim Goiás)

5. Paço Municipal (Setor Park Lozandes)