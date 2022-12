Veja quais cidades vão receber maior volume de chuva em Goiás na terça (20)

Depois de um fim de semana de chuvas intensas em Goiás, a tendência é que os municípios continuem sem trégua dos temporais nesta terça-feira (20). A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Em todo o estado, o tempo varia entre nebulosidade e sol, com pancadas de chuva no fim da tarde. As cidades estão sob risco potencial para formação de tempestades devido à influência de um corredor de umidade que está passando sobre o estado.

Boletim do Cimehgo indica que as regiões Oeste, Central e Sul concentrarão o maior volume de chuvas. Juntas, devem chegar a 130 mm de precipitações ao longo do dia.

Apesar disso, é no município de Três Ranchos, no Sudoeste goiano, onde pode ser registrada a maior concentração pluviométrica. Para a cidade, são esperados 30 mm. Porangatu, na região Norte, segue entre as mais atingidas pelas chuvas, com previsão de 25 mm.

Neste mesmo patamar, estão Aragarças, no Oeste, e Rubiataba, na região Central. Também chamam a atenção os municípios de Formosa e Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, que devem receber 20mm cada um.

As pancadas de chuvas, conforme alerta a meteorologia, podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. O fenômeno ocorre pela combinação entre umidade e calor.